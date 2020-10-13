Новый ковид-госпиталь, новые машины "скорой", круглосуточная неотложка. Моор рассказал, как регион готов ко "второй волне"

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением к жителям региона, в котором обрисовал ситуацию с коронавирусом и перечисли меры, которые правительство намерено принимать. Отметим, что в Тюменской области темп прироста чуть выше среднего по стране, хотя количество заболевших все еще в 1,3 раза меньше среднероссийского значения и составляет 716 случаев на 100 тыс. населения.

По словам главы региона, на сегодня в области развернуты более 2 тыс. коек в 12 моноинфекционных госпиталях. Загрузка на текущий момент 87%. Закупаются новое оборудование, лекарства, в течение двух недель в строй будет введена еще 1 тыс. коек. Мощность моноинфекционных госпиталей увеличится в полтора раза.

По поручению губернатора, приобретаются три компьютерных томографа для установки в поликлиниках Тюмени.



Для тюменцев старше 65 лет и людей всех возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего. Средняя стоимость одного набора - 1,6 тыс. рублей. На эти цели в бюджете зарезервировано 500 млн рублей.

Неотложная помощь в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы. За последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени увеличилось более чем в пять раз: с полутора до 8 тыс. вызовов в сутки. Поэтому данная служба дополнительно получила 12 автомобилей, а на следующей неделе получит еще 41 автомашину. Кроме того, регион дополнительно приобрел 46 новых автомобилей "скорой помощи". Моор поблагодарил тюменских медиков за самоотверженный труд.

Он добавил, что горячие линии, телефоны поликлиник и неотложной помощи перегружены. Поэтому количество операторов увеличено, все горячие линии объединены в один центр. До конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи. По решению губернатора для организации этой работы выделены дополнительные ресурсы. В результате тюменцы смогут быстрее дозваниваться до медицинских служб.

В течение двух недель областное управление Роспотребнадзора и департамент потребительского рынка проверили соблюдение мер санитарной безопасности на более чем 200 предприятиях. Больше чем у половины выявлены нарушения. В таких случаях в суды направляются документы для принятия решения о приостановлении деятельности.

На заседании оперативного штаба сегодня принято решение продлить действие режима повышенной готовности еще на месяц, напомнил Александр Моор.

В общественных местах и транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.

Губернатор подчеркнул, что введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется. Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться.

"Несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы находимся, я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией. Самое главное сейчас - беречь себя и своих близких, соблюдать правила профилактики и безопасного поведения. От всей души желаю вам - будьте здоровы!" - обратился к землякам Александр Моор.