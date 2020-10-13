13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Верхотурье, центральная площадь (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

В Свердловской области пройдет рейтинговое голосование за объекты благоустройства-2022

В Свердловской области начинается кампания по подготовке и проведению рейтингового голосования за приоритеты благоустройства-2022. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Определить, какие общественные территории будут строиться и реконструироваться в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в их городах, жители Среднего Урала смогут до 1 февраля 2021 года.

"Голосование должно быть организовано во всех городах и населенных пунктах с численностью свыше 20 тысяч человек. При условии активного участия жителей и эффективной организации этой работы органами местного самоуправления, принять участие в нацпроекте и воспользоваться для обновления своих общегородских пространств поддержкой из областного и федерального бюджетов смогут 54 муниципальных образования", - прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Николай Смирнов(2017)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 13 октября, на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта по формированию комфортной городской среды перед главами муниципалитетов был поставлен ряд задач. В частности, до 1 ноября нужно опубликовать перечень потенциальных объектов благоустройства на официальных сайтах органов местного самоуправления и до 15 декабря провести их общественное обсуждение, а с 15 декабря по 1 февраля организовать и провести рейтингового голосование.

Актуализация муниципальных программ, с учетом результатов голосования, должна быть завершена не позднее 15 марта. После общественного обсуждения и утверждения их новой редакции, муниципалитеты смогут притупить к разработке проектов будущего благоустройства.

набережная, Каменск-Уральский(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Стоит отметить, что с 2018 года по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и национальному проекту "Жилье и городская среда" в Свердловской области было проведено комплексное благоустройство 313 дворов и 180 общегородских пространств на общую сумму пять миллиардов рублей.

В следующем, 2021 году, эта работа будет продолжена в 41 муниципальном образовании. С участием областного бюджета современный облик в городах Среднего Урала приобретут еще 27 дворовых и 45 общественных территорий. Затраты региональной казны на их благоустройство составят 1,58 миллиарда рублей.

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В Свердловской области пройдет рейтинговое голосование за объекты благоустройства-2022

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Теги: благоустройство, голосование, Свердловская область



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