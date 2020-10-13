13 Октября 2020
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Прокуратура Пермского края, прокуратура Прикамья (2017) | Фото: fedpress.ru

Прокуратура Прикамья проверяет информацию об отказах в бесплатном тестировании для онкобольных

Прокуратура Пермского края проверяет информацию об отказах медучреждений в прохождении бесплатного тестирования на COVID-19 онкобольным пермякам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) руководства медицинских организаций", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что от онкобольных в Перми требуют почти три тысячи рублей в месяц за тесты на коронавирус.

В минздраве Прикамья корреспонденту Накануне.RU сообщили, что изучают поступившую информацию.

"Для прохождения плановой госпитализации пациентов в Пермском крае действительно необходимо прохождение теста на ковид методом ПЦР, который осуществляется в поликлинике по месту жительства за счет средств полиса ОМС. На данном видео была представлена частная поликлиника, которая не является подведомственным минздраву Пермского края учреждением", - прокомментировали в ведомстве.

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Прокуратура Прикамья проверяет информацию об отказах в бесплатном тестировании для онкобольных

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Теги: минздрав, тесты на коронавирус, онкобольные



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