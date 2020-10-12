Mash: В Перми онкобольных заставляют платить деньги за тесты на коронавирус

От онкобольных в Перми требуют почти три тысячи рублей в месяц за тесты на коронавирус, без которого отказываются лечить. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на местную жительницу Вахиду.

Стоимость теста - 2850 рублей, для онкобольных, согласно приказу, тесты должны быть бесплатными. Приносить результаты нужно минимум раз в месяц. По словам женщины, она является онкобольной. В поликлинике ей сообщили, что тесты закончились, потому сдавать их нужно самостоятельно. При этом плановые записи (даже с тестом) тоже начали массово отменять.

"Заведующая онкоотделением говорит: нет записи, много больных, даже ковидных, а я онкобольная и таким образом, такой вот замкнутый круг. В этот раз мне в больнице сказали, можете сдать платно, что я и сделала: второй раз уже сдаю платно, но так не может продолжаться", - приводит ее слова Mash.

В минздраве Прикамья корреспонденту Накануне.RU сообщили, что изучают поступившую информацию.

"Для прохождения плановой госпитализации пациентов в Пермском крае действительно необходимо прохождение теста на ковид методом ПЦР, который осуществляется в поликлинике по месту жительства за счет средств полиса ОМС. На данном видео представлена частная поликлиника, которая не является подведомственным минздраву Пермского края учреждением", - прокомментировали в ведомстве.