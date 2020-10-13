Никакой второй волны пандемии COVID-19 нет, - ВОЗ

Никакой второй волны пандемии COVID-19 в мире нет, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.

По его словам, это показывают "виды и формы коронавируса". Ницан пояснил, что есть страны, где наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, однако в некоторых, наоборот, идет снижение, передает РИА Новости.

В мире по состоянию на 13 октября выявлено 37 735 899 заболевших коронавирусом. Прирост за сутки составил 302 364 случая. Также зарегистрировано 1 079 383 летальных исхода, за последние сутки прирост составил 3 925 случаев.

В России установлен новый суточный рекорд заражения коронавирусом - 13 868.