13 Октября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Блокировать экономику и останавливать предприятия из-за коронавируса смысла нет – Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что блокировать экономику и останавливать предприятия из-за коронавируса "смысла нет". Главный санитарный врач России выступает на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в РАНХиГС.

Попова также заявила, что сейчас "практически во всех регионах России сейчас безопасно учиться в школах в очном режиме".

Глава ведомства также привела данные по количеству заражений COVID-19 на 100 тыс. жителей. В России этот показатель равен восьми, что в семь раз ниже, чем в Израиле, в европейских странах этот показатель почти везде больше 20.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. При показателях значительно ниже весной в России вводился частичный карантин с "нерабочими днями".

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Блокировать экономику и останавливать предприятия из-за коронавируса смысла нет – Роспотребнадзор

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Теги: локдаун, карантин, роспотребнадзор, анна попова



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