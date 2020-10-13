Взрывы на военных складах под Рязанью уничтожили 29 домов

После взрывов на территории военной части в Скопинском районе Рязанской области полностью уничтожены 29 домов.

Еще более 300 различных зданий получили повреждения, сообщил губернатор Николай Любимов.

Разрушения выявлены в 404 квартирах 22 многоквартирных домов военного городка, более 300 домах, зданиях школ и детских садов, магазинах, передает Regnum.

Семьям с детьми, чье жилье было полностью уничтожено, введут дополнительные выплаты. Они получат по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Ранее помощь в размере 10 тысяч рублей получили почти 700 семей.

Ранее военные инженеры очистили от взрывоопасных предметов район склада боеприпасов. Проверки административно-хозяйственной и технической территорий, дороги, жилых и социальных объекты в населенных пунктах на наличие взрывоопасных предметов продолжаются.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Были эвакуированы жители сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов.