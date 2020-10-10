В Рязанской области военные инженеры очистили от взрывоопасных предметов район склада боеприпасов

В Рязанской области военные инженеры очистили от взрывоопасных предметов район склада боеприпасов, сообщает ТАСС.

Саперы проверили участок, где был пожар. Всего было очищено от взрывоопасных предметов свыше 32,5 га административно-хозяйственной и технической территории близлежащих населенных пунктов.

Проверки административно-хозяйственной и технической территорий, дороги, жилых и социальных объекты в населенных пунктах на наличие взрывоопасных предметов продолжаются.

Завершить их планируют на следующей неделе.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Эвакуированы жители сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов.