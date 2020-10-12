В Нижневартовске школьница выиграла квартиру за участие в викторине "Моя конституция"

Школьница из Нижневартовска выиграла квартиру в викторине "Моя Конституция", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Организаторами викторины, которая проходила в рамках празднования 90-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в июле этого года, стали центр "Открытый регион" и АНО содействия информационно-просветительской деятельности "Югорский Свет". На вопросы в анкете ответили около 500 тысяч югорчан из всех муниципальных образований Югры.

Победившая школьница Камила - из многодетной семьи. На подарок она даже не рассчитывала. Активное участие в викторине "Моя Конституция" девочка принимала вместе с семьей. На вопросы отвечали родители и семеро детей и подавали заявки. И буквально за час до окончания розыгрыша квартиру в подарок получила именно школьница Камила. Новость узнали от бабушки, на номер телефона которой была оформлена заявка.

Однокомнатная квартира победителей расположена в новостройке на улице Льва Толстого. Дом уже сдан и заселен. Квартира переходит в руки новых хозяев с чистовой отделкой и плитой. Отец семейства Ильдар Киямов рассказывает, что смог окончательно поверить в счастливый случай только в момент получения на руки документов на жилплощадь.

Стать участником розыгрыша ценных призов могли как непосредственно участники голосования, так и их дети, не достигшие возраста 18 лет. Вторую квартиру в Нижневартовске выиграла пенсионерка Любовь Жукова.