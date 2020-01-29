10 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото

Спикеру думы Пыть-Яха грозит отставка из-за "утраты доверия"

Депутаты думы Пять-Яха вскоре могут отправить спикера парламента Олега Шевченко в отставку. Проект решения опубликован на сайте мэрии в разделе, посвященном гордуме, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В соответствии со статьей 23 Устава Пыть-Яха, дума города решила досрочно прекратить полномочия председателя парламента Олега Шевченко в связи с утратой доверия депутатов", - говорится в документе.

Следующим постановлением будет избран новый глава думы. Оба проекта опубликованы 27 января. Причины недоверия к Шевченко не указываются. Дата судьбоносного для него заседания пока не назначена.

Напомним, ранее комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения "ЕР" исключить из партии депутата думы Пыть-Яха Дмитрия Авдеенко за использование поддельного диплома о профессиональном образовании.

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Спикеру думы Пыть-Яха грозит отставка из-за "утраты доверия"

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Теги: Олег Шевченко, дума Пыть-Яха, спикер, отставка



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