Спикеру думы Пыть-Яха грозит отставка из-за "утраты доверия"

Депутаты думы Пять-Яха вскоре могут отправить спикера парламента Олега Шевченко в отставку. Проект решения опубликован на сайте мэрии в разделе, посвященном гордуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии со статьей 23 Устава Пыть-Яха, дума города решила досрочно прекратить полномочия председателя парламента Олега Шевченко в связи с утратой доверия депутатов", - говорится в документе.

Следующим постановлением будет избран новый глава думы. Оба проекта опубликованы 27 января. Причины недоверия к Шевченко не указываются. Дата судьбоносного для него заседания пока не назначена.

Напомним, ранее комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму регионального политсовета Ханты-Мансийского отделения "ЕР" исключить из партии депутата думы Пыть-Яха Дмитрия Авдеенко за использование поддельного диплома о профессиональном образовании.