Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин

Видеоролик с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева, вручающего работникам МЧС ключи от новых пожарных автомобилей, вызвал скандал.

Губернатор, уже не в первый раз попадающий в неоднозначную ситуацию, на церемонии высоко поднял руку с ключами. Из-за этого сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы взять их.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник знакомы друг с другом, а вся эта ситуация была "дружеской пикировкой".

Пресс-секретарь пояснил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы все увидели ключи, передает "Интерфакс".

Недавно глава региона, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, призвал "мочить" тех, кто "хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком, - лишь бы, значит, заработать на разных схемах".

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", журналист Евгений Ревенко после скандала заявил, что Игнатьев должен извиниться перед журналистским сообществом.

Позже Игнатьев принес извинения за свои высказывания о представителях СМИ, вызвавшие общественный резонанс.