01 Августа 2020
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МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

Православные окунаются в прорубь в праздник Крещения. Традиция помогает в делах.

В праздник Крещения по всей стране православные окунаются в проруби. Невероятно мягкая зима не помешала продолжить традицию и в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Купание в проруби на Крещение — давняя русская традиция. Этот ритуал получил в последние годы широкое распространение. В стороне от данной традиции не остались губернаторы российских регионов. Окунались в проруби губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, Алексей Цыденов, глава Бурятии, глава Якутии Айсен Николаев, Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, поддержали традицию депутаты и главы муниципалитетов.

В этому году свердловский губернатор Евгений Куйвашев окунался в купели на Малоистокском пруду в Екатеринбурге.

инстаграм, куйвашев, крещение, прорубь(2020)|Фото:инстаграм

В Тюменской области традицию поддержал Сергей Сметанюк - заместитель генерального директора по связям с общественностью и органами государственной власти АО «Транснефть – Сибирь», до этого работавший замом уральского полпреда. Отметим, что Сергей Сметанюк окунался в прорубь около деревни Зырянка (Тюменская область). В этой деревне сейчас идет восстановление храма силами самих жителей.

сметанюк, прорубь, крещение(2020)|Фото:соцсети

Первый храм в деревне Зырянка, как сообщали местные СМИ, простоял три столетия, вплоть до пожара, который случился в 1907 году. Вновь местная церковная община была образована лет пятнадцать назад. И начали восстановление храма. Кстати, Зырянка – одна из старейших деревень в Тюменском районе: первые упоминания о ней относятся к самому началу XVII века.

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Православные окунаются в прорубь в праздник Крещения. Традиция помогает в делах.

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Теги: крещение, прорубь, смеитанюк, уральские губернаторы



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