Студенты колледжа в Петербурге устроили поножовщину

В Петербурге 17-летний учащийся судостроительного колледжа на Васильевском острове ударил ножом своего однокашника.

Как сообщает Regnum со ссылкой на МВД, конфликт произошел на перемене между занятиями. Прибывший наряд полиции задержал на месте студента первого курса.

16-летний пострадавший госпитализирован с ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Ранее в Москве студент политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова получил порезы в результате конфликта с другим учащимся.

Инцидент произошел вне территории колледжа. Как сообщил представитель учебного заведения, учащимся 18 и 19 лет.