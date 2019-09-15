07 Октября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Заключенного, осужденного за смерть дочери, убили в курганской колонии

Заключенного убили в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.

Информацию подтвердили в региональной Общественной наблюдательной комиссии.

Сейчас на месте работают следователи, возбуждено уголовное дело. ОНК начнет собственную проверку инцидента 16 сентября, передает ТАСС.

Как сообщили Накануне.RU источники в УФСИН, погибший был осужден за убийство своей 10-месячной дочки. Преступление произошло в ночь на 6 июня прошлого года: отец пришел домой пьяный и услышал, как плачет его 10-месячная дочь.

Мужчина схватил ребенка, несколько раз сильно ударил, потом бросил об пол, от полученных травм дочка умерла. Тело дочери обнаружила супруга мужчины, которая вернулась из бани. В апреле суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Заключенного, осужденного за смерть дочери, убили в курганской колонии

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Теги: колония, заключенный, убийство



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Развитие сюжета:

Ранее 16.09.2019 09:02 Мск Зауральские следователи прокомментировали гибель заключенного в исправительной колонии

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