06 Октября 2020
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Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" закрыл для владельцев золотых карт бизнес-залы 18 аэропортов

Компания "Аэрофлот" предупредила владельцев золотых карт, что с 15 сентября они не смогут посещать бизнес-залы 18 российских аэропортов, передает корреспондент Накануне.RU.

В список попали воздушная гавань Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска.

Теперь посещать бизнес-залы пассажиры "Аэрофлота" только при наличии билета соответствующего класса.

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"Аэрофлот" закрыл для владельцев золотых карт бизнес-залы 18 аэропортов

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Теги: аэрофлот, золотая карта, бизнес-зал



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Развитие сюжета:

Ранее 07.11.2019 06:02 Мск "Аэрофлот" частично вернул обладателям "золотых" карт доступ к VIP-залам

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