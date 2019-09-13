"Аэрофлот" закрыл для владельцев золотых карт бизнес-залы 18 аэропортов

Теперь посещать бизнес-залы пассажиры "Аэрофлота" только при наличии билета соответствующего класса.

В список попали воздушная гавань Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска.

Компания "Аэрофлот" предупредила владельцев золотых карт, что с 15 сентября они не смогут посещать бизнес-залы 18 российских аэропортов, передает корреспондент Накануне.RU .





