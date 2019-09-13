Школьника с прической как у Ибрагимовича поддержали в сборной России и оргкомитете Евро-2020

Школьника Прохора И. из Красноярского края, которому предложили перейти на домашнее обучение из-за креативной прически, поддержали в сборной России по футболу и в оргкомитете российской части Евро-2020 (Санкт-Петербург).

Оргкомитет опубликовал в Instagram фотографии мальчика и других знаменитых футболистов, выделяющихся своими нестандартными прическами (в том числе Златана Ибрагимовича, прическу которого сделал Прохор). "Сегодня День парикмахера! Прическа — способ самовыражения. Поле — возможность доказать. Прохор, будь собой и следуй за мечтой!", - поддерживают школьника в оргкомитете.

Ну а в сборной России к мальчику обратился экс-капитан команды, советник президента РФС Алексей Смертин (у него, кстати, тоже прическа нестандартная). Он пригласил Прохора на матч ЮФЛ ЦСКА – "Спартак", тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия - Шотландия.

Ранее в Минпросвещения России заявило, что руководство школ не должно лишать права посещать уроки учеников, которые не придерживаются делового стиля. В министерстве отметили, что "внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер".

5 сентября ученик 4 класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически.

Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.