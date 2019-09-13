Школьника с прической как у Ибрагимовича поддержали в сборной России и оргкомитете Евро-2020

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
школьник из красноярска с прической как у ибрагимовича (2019) | Фото:instagram.com/euro2020spb

Школьника с прической как у Ибрагимовича поддержали в сборной России и оргкомитете Евро-2020

Школьника Прохора И. из Красноярского края, которому предложили перейти на домашнее обучение из-за креативной прически, поддержали в сборной России по футболу и в оргкомитете российской части Евро-2020 (Санкт-Петербург).

Оргкомитет опубликовал в Instagram фотографии мальчика и других знаменитых футболистов, выделяющихся своими нестандартными прическами (в том числе Златана Ибрагимовича, прическу которого сделал Прохор). "Сегодня День парикмахера! Прическа — способ самовыражения. Поле — возможность доказать. Прохор, будь собой и следуй за мечтой!", - поддерживают школьника в оргкомитете.

ÑˆÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ðº Ð¸Ð· ÐºÑ€Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑ€ÑÐºÐ° Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ ÐºÐ°Ðº Ñƒ Ð¸Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/euro2020spb

Ну а в сборной России к мальчику обратился экс-капитан команды, советник президента РФС Алексей Смертин (у него, кстати, тоже прическа нестандартная). Он пригласил Прохора на матч ЮФЛ ЦСКА – "Спартак", тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия - Шотландия.

Ранее в Минпросвещения России заявило, что руководство школ не должно лишать права посещать уроки учеников, которые не придерживаются делового стиля. В министерстве отметили, что "внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер".

5 сентября ученик 4 класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически.

Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Школьника с прической как у Ибрагимовича поддержали в сборной России и оргкомитете Евро-2020

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьник, прическа, школа, сборная россии, поддержка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети