В ФАС не возражает против возвращения рекламы пива и вина

В Федеральной антимонопольной службе предлагают ослабить законодательстве в части запрета на рекламу таких алкогольных напитков как вино и пиво.

Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы России Владимир Мишеловин, в частности, заявил: "Очень серьёзные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению".

В начале этой недели стало известно об одобрении Министерством финансов РФ законопроекта, разрешающего продажу пива на футбольных матчах. Авторами документа стали представители ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев: проект предполагает продажу пивных напитков на стадионах при заключении договоров между организаторами соревнований и заведениями общепита. В нем говорится исключительно о футбольных играх.

Часть выручки от продажи пойдет на развитие профессионального и детского спорта. При этом на детских и подростковых матчах пиво продавать не будут.

По мнению Минфина, спортивные мероприятия в России показали, что реализация алкоголя на стадионах не снижает безопасность зрителей при соблюдении необходимых мер. В ведомстве также указали и на другие положительные моменты: развитие рынка потребительских услуг и рост инвестиционной привлекательности спортивных событий.