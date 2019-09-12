В Новом Уренгое ребенок порезал руку, катаясь на карусели. Оштрафованы собственник площадки и бизнесмен

В Новом Уренгое собственник детской площадки и индивидуальный предприниматель, занимавшийся ее обслуживанием выплатят компенсацию морального вреда ребенку, который получил травму на карусели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, на детской площадке мальчик гулял вместе со своей матерью. Он катался на карусели, расположенной на детской площадке в районе "Виадук". Из-за отсутствия в конструкции карусели стопорного винта ребенок получил резаную рану левой руки.

Обслуживанием площадки занимался ИП Унежев Р.А. Однако из-за отсутствия контроля со стороны муниципального заказчика "Управление муниципального хозяйства" такие работы вовремя не проводились.

Прокурор Нового Уренгоя внес представление начальнику департамента хозяйства городской администрации. Нарушения были устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управления муниципального хозяйства и предпринимателя компенсацию морального вреда. Суд иск прокуратуры удовлетворил. С ответчиков в пользу несовершеннолетнего солидарно взыскана компенсация морального вреда в размере 36 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Ноябрьске пострадала девочка, которая качалась на качелях. Сильно раскачавшись, она упала и пролетела несколько метров. Итог – переломы и правой, и левой плечевой костей. Об опасных площадках сообщали и в Салехарде.