Полицейские не обнаружили опасных предметов в аэропорту "Кольцово"

Сообщение об "опасном предмете" в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге не подтвердилось. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Звонок поступил в 17.00. На проведение проверки полицейским потребовалось около 2,5 часов. Никаких опасных предметов обнаружено не было. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность звонившего.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники, также специалисты осматривали несколько самолетов на наличие взрывных устройств.

Отметим, что сегодня сообщения о минировании также поступили в аэропорты Краснодара и Архангельска.