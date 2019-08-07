Зеленский пообещал украинцам упростить въезд в Крым

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

Зеленский пообещал украинцам упростить въезд в Крым

Украина вскоре законодательно утвердит положение об упрощении получения разрешения для посещения российского Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Турции, куда он прилетел сегодня с официальным визитом.
Читайте также:

Зеленский отметил, что власть будет и дальше поддерживать крымских татар, которые хотят ездить в Крым к родственникам. Тот факт, что подавляющее большинство крымчан - русские, Зеленский, как и ранее Петр Порошенко, умалчивает, делая вид, что Крым населен только крымскими татарами.

Он также принял участие в открытии нового здания офиса крымско-татарской диаспоры в Анкаре и призвал крымских татар переезжать на Украину - "на заработки и поиски лучшей жизни". А также повторил дежурную фразу, что Крым когда-нибудь вернется на Украину.

Отметим, что крымские татары составляют второе по величине этническое меньшинство в Турции после курдов.

Заслуживает внимания сам факт того, что гражданам Украины для посещения Крыма нужно разрешение украинских властей, хотят те считают регион своим. Поэтому на Украине нет свободы передвижения, считают некоторые правозащитники. Это же относится и к посещению Донбасса, куда нельзя приехать без пропуска.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский намерен пойти по стопам Порошенко и создать бумажную "крымско-татарскую автономию".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский пообещал украинцам упростить въезд в Крым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Крым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети