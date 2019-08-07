Зеленский пообещал украинцам упростить въезд в Крым

Украина вскоре законодательно утвердит положение об упрощении получения разрешения для посещения российского Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Турции, куда он прилетел сегодня с официальным визитом.

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Зеленский отметил, что власть будет и дальше поддерживать крымских татар, которые хотят ездить в Крым к родственникам. Тот факт, что подавляющее большинство крымчан - русские, Зеленский, как и ранее Петр Порошенко, умалчивает, делая вид, что Крым населен только крымскими татарами.

Он также принял участие в открытии нового здания офиса крымско-татарской диаспоры в Анкаре и призвал крымских татар переезжать на Украину - "на заработки и поиски лучшей жизни". А также повторил дежурную фразу, что Крым когда-нибудь вернется на Украину.

Отметим, что крымские татары составляют второе по величине этническое меньшинство в Турции после курдов.

Заслуживает внимания сам факт того, что гражданам Украины для посещения Крыма нужно разрешение украинских властей, хотят те считают регион своим. Поэтому на Украине нет свободы передвижения, считают некоторые правозащитники. Это же относится и к посещению Донбасса, куда нельзя приехать без пропуска.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский намерен пойти по стопам Порошенко и создать бумажную "крымско-татарскую автономию".