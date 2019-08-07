29 Августа 2020
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Экономика В России Крым
Леонид Брежнев на госдаче в Нижней Ореанде (2019) | Фото:Wikimapia

Власти Крыма продали за 1,2 миллиарда любимую госдачу Брежнева в Нижней Ореанде

Бывшая госдача №1 в Нижней Ореанде (Крым), на которой очень любил отдыхать генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, приватизирована за 1,2 млрд руб. Министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина сообщила, что приобретателем стало российское юридическое лицо.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд руб. - учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

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В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом "Глициния". Весной 2014 года "Глицинию" национализировали постановлением Госсовета Крыма, передает "Интерфакс".

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Власти Крыма продали за 1,2 миллиарда любимую госдачу Брежнева в Нижней Ореанде

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Теги: госдача, приавтизация, нижняя ореанда, крым



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