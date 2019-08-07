В Кургане власти согласовали пикет в поддержку столичной оппозиции

В Кургане согласован пикет местного регионального штаба Навального в поддержку московской оппозиции, об этом Накануне.RU сообщил организатор Алексей Шварц.

"Это будет массовый пикет. Заявлено было на 50 человек, но нет ничего страшного, если придет больше. Мы рассчитываем на большее количество", - отметил Шварц.

Он добавил, что в уведомлении штаб указал местом проведения площадку ЦПКиО и от администрации Кургана пришел ответ за подписью главы города Андрея Потапова.

"Рассмотрено и принято к сведению, будет учтено при разработке плана работы ЦПКиО. В переводе на человеческий язык, нам согласовали проведение акции", - отметил Шварц.



Пикет состоится 10 августа в 14.00.

Ранее аналогичные согласования были получены и в других городах УрФО - Екатеринбурге и Тюмени.

Акции протеста в городах проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Напомним, власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова на 10 августа. Ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.