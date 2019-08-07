Оппозиционеры пропагандируют антироссийские взгляды благодаря лживым видео на YouTube

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
фан, ютуб (2019) | Фото:РИА ФАН

Оппозиционеры пропагандируют антироссийские взгляды благодаря лживым видео на YouTube

Журналисты Федерального агентства новостей обращают внимание Роскомнадзора на оппозицию, которая неконтролируемо использует американский видеохостинг YouTube, для пропаганды западных идей и публикации фейков

Выборы в Мосгордуму в этом году сопровождаются многочисленными скандалами. В основном это связано с неадекватным поведением так называемых «независимых кандидатов». Некоторым из них было отказано в регистрации из-за того, что избирком насчитал огромное количество недостоверных, бракованных подписей и «мертвых душ». В основном в числе этих людей оказались сторонники блогера Алексея Навального.

Первым делом экс-кандидаты принялись организовывать несанкционированные митинги, призывая людей выходить на улицы и устраивать массовые беспорядки. Ангажированные СМИ рекламировали эти мероприятия, публикуя статьи про «ущемления» так называемой оппозиции «кровавым режимом».

Помимо российских изданий, получающих финансирование с Запада, к информационной войне подключился известный американский ресурс «Википедия». Сайт заблокировал некоторые российские издания, несогласные с проамериканской точкой зрения. А видеохостинг  YouTube ограничивал трансляции журналистов, не поддерживающих оппозиционную повестку.«Ютуб» является настоящим сокровищем для деятелей, старающихся дестабилизировать ситуацию в стране. Ведь администрация не проверяет достоверность публикуемых роликов. Ярким примером тому может послужить недавняя история с аллергией Навального, которую блогер назвал «отравлением».

Весь американский канал был забит заголовками в стиле «Власти отравили Навального». В своих записях пропагандисты опирались на слова личного врача Алексея Анастасии Васильевой, которая даже не была допущена до анализов больного.  По вполне логичным причинам – она не работала в больнице, куда привезли блогера.

скрин, ютуб, ролики, митинги оппозиции, беспорядки в москве(2019)|Фото:скрин, ютуб

К счастью, закончилось все диагнозом лечащего врача, который опроверг все эти нелепые слухи и предположения. Но это не самое страшное, что публиковалось в «Ютуб». Например, после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» пранкер Евгений Вольнов запустил на канале откровенно издевательскую трансляцию, распространяя слух о многочисленных погибших. Этот фейк подхватили сомнительные СМИ, публикуя «новости» о том, что власти якобы скрывают истинное число жертв.

скрин, соцсети, зимняя вишня, вольнов(2019)|Фото:скрин, соцсети

Вольнов своей трансляцией вызвал огромный резонанс в обществе, мешая работе спецслужб во время ликвидации катастрофы. Его слова не подтвердились, и на мужчину завели уголовное дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Ролик был удален позже, чем следовало.

Так что когда «оппозиционерам» необходимо внушить многомиллионной толпе нужную им установку,  YouTube играет роль распространителя лучше всех. Сервис содержит многочисленные «расследования» и прочие фейковые материалы, призванные расшатать политическую ситуацию в стране. Ресурс способен даже изменять собственные алгоритмы, чтобы проталкивать в рекомендуемые записи «оппозиционные» трансляции митингов.



 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оппозиционеры пропагандируют антироссийские взгляды благодаря лживым видео на YouTube

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети