Оппозиционеры пропагандируют антироссийские взгляды благодаря лживым видео на YouTube

Журналисты Федерального агентства новостей обращают внимание Роскомнадзора на оппозицию, которая неконтролируемо использует американский видеохостинг YouTube, для пропаганды западных идей и публикации фейков

Выборы в Мосгордуму в этом году сопровождаются многочисленными скандалами. В основном это связано с неадекватным поведением так называемых «независимых кандидатов». Некоторым из них было отказано в регистрации из-за того, что избирком насчитал огромное количество недостоверных, бракованных подписей и «мертвых душ». В основном в числе этих людей оказались сторонники блогера Алексея Навального.

Первым делом экс-кандидаты принялись организовывать несанкционированные митинги, призывая людей выходить на улицы и устраивать массовые беспорядки. Ангажированные СМИ рекламировали эти мероприятия, публикуя статьи про «ущемления» так называемой оппозиции «кровавым режимом».

Помимо российских изданий, получающих финансирование с Запада, к информационной войне подключился известный американский ресурс «Википедия». Сайт заблокировал некоторые российские издания, несогласные с проамериканской точкой зрения. А видеохостинг YouTube ограничивал трансляции журналистов, не поддерживающих оппозиционную повестку.«Ютуб» является настоящим сокровищем для деятелей, старающихся дестабилизировать ситуацию в стране. Ведь администрация не проверяет достоверность публикуемых роликов. Ярким примером тому может послужить недавняя история с аллергией Навального, которую блогер назвал «отравлением».

Весь американский канал был забит заголовками в стиле «Власти отравили Навального». В своих записях пропагандисты опирались на слова личного врача Алексея Анастасии Васильевой, которая даже не была допущена до анализов больного. По вполне логичным причинам – она не работала в больнице, куда привезли блогера.

К счастью, закончилось все диагнозом лечащего врача, который опроверг все эти нелепые слухи и предположения. Но это не самое страшное, что публиковалось в «Ютуб». Например, после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» пранкер Евгений Вольнов запустил на канале откровенно издевательскую трансляцию, распространяя слух о многочисленных погибших. Этот фейк подхватили сомнительные СМИ, публикуя «новости» о том, что власти якобы скрывают истинное число жертв.

Вольнов своей трансляцией вызвал огромный резонанс в обществе, мешая работе спецслужб во время ликвидации катастрофы. Его слова не подтвердились, и на мужчину завели уголовное дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Ролик был удален позже, чем следовало.



Так что когда «оппозиционерам» необходимо внушить многомиллионной толпе нужную им установку, YouTube играет роль распространителя лучше всех. Сервис содержит многочисленные «расследования» и прочие фейковые материалы, призванные расшатать политическую ситуацию в стране. Ресурс способен даже изменять собственные алгоритмы, чтобы проталкивать в рекомендуемые записи «оппозиционные» трансляции митингов.





