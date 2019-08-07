29 Августа 2020
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Валерий Ананьев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс": Из-за нехватки школ администрация Екатеринбурга остановила земельные аукционы

Глава "Атомстройкомлпекса" Валерий Ананьев на своей пресс-конференции прокомментировал решение администрации Екатеринбурга притормозить выдачу разрешений на создание проекта планировки участков под жилищное строительство, а также приостановку земельных аукционов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Город, понимая, что не может строить необходимое количество школ, сказал застройщикам: "У нас разрешений на строительство 30 млн квадратных метров жилья, и нам хватит этого на ближайшие десятилетия. Мы вообще сегодня можем не заботиться о том, что вам негде строить", - рассказал Ананьев журналистам.

Валерий Ананьев(2019)|Фото: Накануне.RU

Результатом таких действий станет то, что компания в 2021 году введет в строй меньше жилья, чем планировалось раньше, ведь невозможно начать строить новые объекты, если проекты планировок не одобрены. "Строить нечего будет уже завтра", - заключил крупный уральский строитель.

"Но дело не только в этом вопросе, а в том, что школ надо строить гораздо больше, чем на это есть средств в бюджете города и области. Все застройщики над этим работают тоже. В последнее время основная тема обсуждений - как решить проблемы со школами", - отметил глава "Атомстройкомплекса".

Ананьев надеется, что "город одумается", и одним из решений проблемы видит включение проектов школ в федеральную программу и возможность получать 90% средств из бюджета, либо создать частно-государственные партнерства для строительства зданий социального значения. Пока ситуация плачевная - в новых районах города в школах и предусмотренных детских садах не хватает мест, это признает город. Но предлагаемые меры могут привести к тому, что на Среднем Урале вырастут цены на жилье.

Также во время беседы с представителями СМИ Ананьев заявил, что "Атомсройкомплекс" готов взяться за реконструкцию знаменитой "заброшенки" - больницы в Зеленой роще, здание могут отремонтировать к 2023 году. Компания примет участие в конкурсе за восстановление архитектурного памятника, тесно связанного с историей города.

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"Атомстройкомплекс": Из-за нехватки школ администрация Екатеринбурга остановила земельные аукционы

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Теги: атомстройкомплекс, школы, социальное строительство, ананьев



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