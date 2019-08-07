29 Августа 2020
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Живут в долг: у половины россиян есть непогашенные кредиты - ВЦИОМ

Примерно половина россиян (51%) имеет непогашенные кредиты. Это на 6% меньше, чем два года назад.

Чаще всего действующие кредиты есть у людей в возрасте от 25 до 34 лет (72%), чуть меньше у более взрослой категории – от 35 до 44 лет (63%). Реже обращается к такой стратегии молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%), представители старшей возрастной группы 60+ (31%) и проживающие в Москве или Санкт-Петербурге (40%). Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что в ближайшие полгода 84% опрошенных не собираются брать кредитов или покупать что-то в кредит. Этот показатель сохраняется на таком уровне уже десять лет.

10% опрошенных думают о покупке в кредит недвижимости — чаще всего те, кому от 25 до 34 лет (18%) и от 35 до 44 лет (14%). Еще 6% планируют покупку автомобиля в кредит, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (11%).

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Живут в долг: у половины россиян есть непогашенные кредиты - ВЦИОМ

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Теги: кредит, россияне, долги, вциом



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