От администрации Челябинска потребовали определить УК для 151 дома

От администрации Челябинска потребовали определить управляющие организации для 151 многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Вопрос по определению УК для этих домов не решается уже длительное время. Это влечет за собой нарушение действующего законодательства и прав граждан.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Она требует обязать мэрию принять решение об определении управляющих организаций для многоквартирных домов.