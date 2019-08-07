В Тюменской области сотни свиней погибли от удара током

В расположенной вблизи Заводоуковска Мичуринской свиноводческой компании от удара молнии погибли сотни свиней, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Во время сильного ветра недалеко от фермы оборвались электрические провода, сообщает "Интерфакс". Пока они лежали на влажной земле, она была проводником. Ток дошёл до корпуса со свиньями и убил 1 тыс. животных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, винокомплекс "Тюменский" попал под "административку" за удобрение почвы незаконным навозом.