Президент России проинформирован о событиях в Киргизии и следит за ситуацией

Президента России Владимира Путина информируют о событиях, которые происходят в настоящий момент в Киргизии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидер РФ следит за ситуацией.

По информации издания, глава государства получает самые последние сведения об операции с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Операцию по задержанию Атамбаева несколько часов назад начали бойцы спецназа. Сведения об ее итогах поступают противоречивые. По одним - спецназовцы одержали победу, по другим, противостояние все еще продолжается. Также СМИ сообщают о десятках пострадавших.

Бывшего президента подозревают содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня депутаты лишили экс-главу Киргизии неприкосновенности.

Отметим, что Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год.