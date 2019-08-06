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Общество В России Москва
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Супругов, которые отдали своего ребенка чужому мужчине для прохода через полицейский кордон на акции в Москве, могут лишить родительских прав

Супружескую пару Дмитрия и Ольгу Проказовых могут лишить родительских прав, прокуратура направила соответствующий иск в суд, фемида документ приняла, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Москвы.

Также супруги проходят свидетелями по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом по статьям 125 УК - "оставление в опасности" и 156 УК - "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как ранее сообщало Накануне.RU, участник несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Сергей Фомин прорвался сквозь полицейское оцепление, взяв на руки ребенка Проказовых - это помогло ему избежать задержания.

Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына. Эти нарушения послужили основанием для направления прокурором в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

Напомним, ранее полицейские задержали 9 участников несогласованного митинга в поддержку "независимых" кандидатов. Акции протеста оппозиции проходят в центре столицы каждую неделю.

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Супругов, которые отдали своего ребенка чужому мужчине для прохода через полицейский кордон на акции в Москве, могут лишить родительских прав

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Теги: Ольга Проказова, Дмитрий Проказов, Сергей Фомин, ребенок, прокуратура, суд, лишение, родительские права



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