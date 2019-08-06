Харьков тонет в наркотиках, - Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город тонет в наркотиках, а полиция не справляется. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, эта тема у всех на устах.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего... Наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", - написал он.

При этом он попросил областную полицию усилить борьбу с оборотом наркотиков, а людей - "объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город".