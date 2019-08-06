В Югре экс-глава отдела приставов наказана за нежелание работать

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя отдела окружного управления ФССП России. Начальница отказывалась регистрировать исполнительные документы о взыскании штрафов. Проверка вскрыла 214 "замятых" дел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Бывший руководитель не регистрировала дела для сокращения объема работы отдела и создания видимости исполнения должностных обязанностей. Размер невзысканных штрафов составил более 4,7 млн руб. Лица, привлеченные к административной ответственности, не понесли наказания.

Материалы прокурорской проверки ушли в Следственный комитет, дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства).