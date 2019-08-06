На Южном Урале экс-главу сельского поселения подозревают в служебном подлоге

В Челябинской области экс-главу Усть - Багарякского сельского поселения подозревают в служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, экс-глава в 2013 - 2014 гг. незаконно выдала подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок на территории Усть-Багарякского сельского поселения. В результате житель получил право собственности на земельный участок.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы были направлены в Сосновский МСО СУ СК РФ по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).