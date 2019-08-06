Американский сервис YouTube навязывает пользователям ролики с незаконных митингов в Москве

Американский видеохостинг YouTube сменил алгоритм работы ради того, чтобы поддержать освещение незаконных митингов и массовых беспорядков в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Выборы в Мосгордуму в этом году вызвали большой резонанс. Не допущенные по количеству подписей оппозиционные кандидаты всеми силами пытаются раздуть шумиху в СМИ, участвуя в разных скандалах. Но баллотирующимся из команды блогера Алексея Навального мало упоминания их имен в медиа-пространстве – они пошли дальше, организовав череду незаконных митингов. Цель этих незаконных акций - устроительство беспорядков и раскачивание политической обстановки в России.

С этой задачей им помогают справится не только ангажированные западные СМИ, публикующие недостоверную информацию о действиях российских властей и правоохранительных органов. Активную помощь в проопозиционном освещении оказывает популярный американский видеохостинг YouTube, который навязывает ролики с нелегальных митингов в разделе «рекомендованное», хотя обычный принцип работы у этой функции совершенно иной. Подборка рекомендованных видео формируется из материалов, которые интересны пользователю хостинга. Но во время избирательной кампании, когда подручные Навального устраивают несанкционированные акции каждую неделю, сайт почему-то сменил алгоритм действий, «подсовывая» оппозиционные видео с незаконных акций даже тогда, когда пользователь смотрит ролики, которые не имеют никакого отношения к политике.

Напомним, что YouTube уже фигурировал в истории с блокировкой трансляций журналиста Леси Рябцевой и публициста Илиаса Меркури, которые освещали события в столице в альтернативном оппозиции ключе, включая незаконные акции. Администрация американского видеосервиса блокировала трансляции этих журналистов и, напротив, продвигала в рекомендациях ролики антиправительственных СМИ, делая попытки воздействия на аудиторию России.