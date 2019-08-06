НСА призывает внедрить проект по страхованию отданных в аренду лесов

Национальный союз агростраховщиков предлагает ввести страхование лесных площадей, переданных в аренду. Проект может быть реализован в 2021 году в пилотных районах Сибири и Дальнего Востока - в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Об этом сообщил на пресс-конференции президент НСА Корней Биждов, передает корреспондент Накануне.RU.

НСА готовит предложения по осуществлению вмененного страхования лесов для арендаторов лесных участков в качестве механизма компенсации части ущерба от лесных пожаров. Сейчас в аренде, по данным Всероссийского страхового союза, находится ⅕ часть всех лесов России. Страхование в данном случае будет являться условием заключением договора аренды лесных площадей. По задумке НСА, часть средств будет выделять собственник, то есть государство.

"Страхование - это механизм, который не только покрывает финансовый ущерб, но и экономическими рычагами стимулирует осуществление превентивных мер по противопожарной безопасности", - подчеркнул президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Во второй половине 2019 года НСА планирует создать рабочую группу, куда войдут представители Минфина, Банка России, Россельхоза и лесопромышленников. В 2020 будут проводиться обсуждения и согласование базовых принципов, сбор и анализ статистики, обоснование и расчеты, а также подготовка законодательной и нормативной баз, в 2021 начнется реализация в пилотных проектах, в 2022 - распределение механизма страхования в остальных регионах.

Регулировать убытки планируется на базе космомониторинга, с фиксацией площади гибели лесов и осуществлением расчетов. По предварительным подсчетам, стоимость страхования лесного фонда в разных субъектах, переданного в аренду, составит от 11 (Северо-Западный федеральный округ) до 802 млрд руб. (Сибирский федеральный округ). Но для начала работы страховщикам необходимо получить одобрение у власти.

"Вопрос обсуждался устно в соответствующих ведомствах, и на этом этапе отторжения не вызывал", - рассказал Корней Биждов.

Также спикеры упомянули нацпроект "Экология", паспорт которого был принят в 2018 году. Его частью является федеральный проект "Сохранение лесов", на который предусмотрено ежегодное выделение и привлечение средств в размере 25 млрд руб.

Тема страхования лесов поднималась дважды: в 2011 году после пожаров 2010 года поступило предложение от Рослесхоза (страхование рассматривалось как источник средств для восстановления лесного фонда), в 2016 году - депутатом Ярославом Ниловым, но не была поддержана в Госдуме.

Тогда проблема заключалась в отсутствии источника финансирования: арендаторы были не готовы выплачивать страховые взносы. По данным Россельхоза и МЧС России, в среднем ущерб лесам от пожаров в РФ составляет около 20 млрд руб. в год, четверть этой суммы составляет стоимость утраченной древесины и коло 75% - стоимость восстановительных работ.

В 2019 году площадь пострадавших от пожара лесов составила 8,6 млн га.