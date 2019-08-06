СКР сообщил об одном погибшем из-за взрывов в Ачинске

При взрывах боеприпасов под Ачинском Красноярского края погиб человек, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете.

Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент очагов открытого горения нет. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке склада.

Была проведена эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска. Сообщалось, что пострадали 12 человек.

Предварительной причиной пожара на складе воинской части стал человеческий фактор. Весь арсенал подлежит расформированию.

Ранее сообщалось, что принято решение закрыть небо над местом ЧП. Диспетчеры разводят самолеты с четырех воздушных трасс, пролегающих над городом. Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.

Сейчас небо открыто, режим ЧС снят.