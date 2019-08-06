28 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми два налётчика отправятся в колонию за попытку взорвать банкомат

Суд отправил в колонию общего режима 27- и 34-летнего пермяков, которые наказаны за попытку подорвать банкомат и украсть 9 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.
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Ранее преступники, взяв с собой материалы для изготовления на месте самодельного взрывного устройства, прибыли к отделению одного из банков, расположенному на улице Мира в Перми, и прошли к двум банкоматам. Один их злоумышленников с помощью монтировки взломал наружную конструкцию банкомата. Через образовавшийся проём он вставил внутрь сейфа трубки и запустил через них взрывоопасный газ.

Увидевшие это охранники включили в павильоне громкое звуковое оповещение. Несмотря на это, налётчик продолжил подачу газа и подсоединил провода к электрошокерам, желая разрушить сейф. Однако взрыв не произошёл.

Вскоре горе-воров задержали. Как оказалось, один из них прибыл в Пермь из Кабардино-Балкарии, его подельник – из Дагестана. Если бы им удалось довести операцию до конца, их добычей стали бы 9 млн руб.. За свою "работу" они получили пять и шесть лет колонии общего режима соответственно, а также штрафы в 120 тыс. руб.. Приговор в силу не вступил.

Напомним, в Перми от налётчиков на банкоматы особенно часто страдает "Сбербанк". Особенно богатым стал 2016 г. – тогда хранилища денег подрывали или грабили, в одном из случаев добычей стали несколько миллионов рублей. В ноябре 2018 г. голый пермяк пробрался в отделение и залил его кровью.

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В Перми два налётчика отправятся в колонию за попытку взорвать банкомат

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Теги: банкомат, взрыв, кража, деньги



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