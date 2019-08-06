28 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
ураган последствия (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми устраняют последствия урагана: сильный ветер повалил деревья и оборвал провода

Коммунальные службы Перми устраняют последствия урагана, который прокатился сегодня по городу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Порывы ветра достигали 20-25 м/с. И по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие дни. В единую диспетчерскую службу поступили десятки сообщений о поваленных ветром деревьях и оборванных проводах. Последствиями прошедшей по городу бури интернет-пользователи также делятся в социальных сетях.

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

В администрации Перми сообщили, что информация обо всех инцидентах незамедлительно передается подрядным организациям и управляющим компаниям, для того, чтобы они как можно скорее расчищали проезжую часть и тротуары.

В Ленинском районе "Горсвет" устраняет последствия на сетях наружного освещения, а подрядная компания "Дортехинжиниринг" проводит работы по распилу и уборке деревьев, освобождению тротуаров и проезжей части. В Мотовилихинском районе поступило пять заявок о нависании ветвей деревьев над проводами после порывов ветра. Силами МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" убрано дерево на пересечении улиц Тургенева и КИМ. В течение дня остальные упавшие деревья также будут вывезены. Сотрудники администрации района провели обследование улично-дорожной сети. Для освобождения проезжей части уже распилены деревья по улице Чехова, 2, улице Мостовой, 17, на остановке "площадь Восстания", улице Крупской, 44. В ночь будет осуществлен вывоз порубочных остатков.

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

К ликвидации последствий сильного ветра также подключились три оперативные бригады Пермской городской службы спасения.

Напомним, 1 августа глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим повышенной готовности. Под особый контроль взяты начатые дорожные работы и отслеживание состояния склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

Синоптики отмечают, что август может стать самым холодным за последние 17 лет, а потепление может прийти только в конце месяца. Также метеорологи не исключают, что из-за сильных дождей в Пермском крае может начаться новая волна паводков. В Нытвенском районе введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы.

Добавим также, что в начале июля по Перми пронесся ураган. Некоторые улицы подтопило. Пострадали три человека и восемь светофоров, расположенных на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева. Кроме того, ветер вырвал с корнем деревья. Некоторые улицы подтопило.

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В Перми устраняют последствия урагана: сильный ветер повалил деревья и оборвал провода

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Теги: режим повышенной готовности, ветер, ураган, дмитрий самойлов, поваленные деревья, оборванные провода



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