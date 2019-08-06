28 Августа 2020
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Единая Россия (2016) | Фото:Накануне.RU

"Это не она". Либеральные СМИ выдали за участницу акции в Москве зауральского сторонника "ЕР"

"Медиазона" и YouTube-канал "Настоящее время" опубликовали информацию о том, что некая Наталья Тельминова вместе с мужем принимали участие в несогласованной акции протеста в Москве в поддержку "независимых" кандидатов в депутаты Мосгордумы, который прошел в столице 3 августа.

В сообщениях СМИ говорится, что Наталья Тельминова - из курганского отделения партии "Единая Россия". Также СМИ написали, что она написала заявление о выходе из партии после задержания ее мужа на акции 3 августа. Ее супруга якобы задержали, когда они направлялись домой и хотели спуститься в метро, однако столкнулись с оцеплением силовиков.

"Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела", - говорит женщина на видео.

Накануне.RU удалось получить информацию, что единственный член партии "Единая Россия" с именем Наталья Тельминова живет и работает в Юргамышском районе.

"Наталья Валерьевна Тельминова является директором Гагарьевской средней школы Юргамышского района Курганской области, беспартийная, депутат Юргамышской районной Думы, член фракции "Единая Россия". 3 августа в Москве ни она, ни ее муж - водитель КАМАЗа - не были. На фото - не она. Заявлений никаких она не делала", - сообщили Накануне.RU в отделении партии в Курганской области.

Фотография настоящей Натальи Тельминовой есть в открытом доступе в интернете на портале ideputat.er.ru. Если сравнить двух женщин - на видео "Настоящего времени" и на фото с портала, то можно легко догадаться, что это абсолютно разные люди.

Наталья Тельминова(2019)|Фото:ideputat.er.ru

"Недостоверность растиражированной либеральными СМИ новости о якобы имеющемся желании депутата выйти из партии "Единая Россия" подтверждается и тем, что Наталья Тельминова, депутат Юргамышской районной думы, не является членом партии, поэтому не могла заявлять о выходе из "Единой России", - добавили в региональном исполкоме.

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"Это не она". Либеральные СМИ выдали за участницу акции в Москве зауральского сторонника "ЕР"

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Теги: Наталья Тельминова, Единая Россия, Юргамыш, митинг, Медиазона



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