Пятеро чиновников мэрии Нижнего Тагила сдали недостоверные декларации о доходах

В Нижнем Тагиле на заседании комиссии по противодействию коррупции была заслушана информация по итогам декларирования доходов чиновниками. Выяснилось, что некоторые подали недостоверные сведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по итогам 2018 года декларации сдали 424 чиновника мэрии, в рамках кампании было подано более тысячи справок. На официальном сайте города в установленном порядке размещены сведения о доходах 662 человек, среди которых 275 – это муниципальные служащие, а 387 – члены их семей.

Кадровые службы проводили проверки на достоверность поданных сведений, по их итогам пять человек привлечены к ответственности.

"Степень нарушений была незначительная: они были связаны не с сокрытием информации, а с ошибками при заполнении декларации. Одному муниципальному служащему объявлено замечание, еще четверо получили предупреждения", - уточнили в мэрии.

В итоге на заседании было решено принять эту информацию к сведению.