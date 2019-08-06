28 Августа 2020
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Политика Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Пятеро чиновников мэрии Нижнего Тагила сдали недостоверные декларации о доходах

В Нижнем Тагиле на заседании комиссии по противодействию коррупции была заслушана информация по итогам декларирования доходов чиновниками. Выяснилось, что некоторые подали недостоверные сведения.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по итогам 2018 года декларации сдали 424 чиновника мэрии, в рамках кампании было подано более тысячи справок. На официальном сайте города в установленном порядке размещены сведения о доходах 662 человек, среди которых 275 – это муниципальные служащие, а 387 – члены их семей.

Кадровые службы проводили проверки на достоверность поданных сведений, по их итогам пять человек привлечены к ответственности.

"Степень нарушений была незначительная: они были связаны не с сокрытием информации, а с ошибками при заполнении декларации. Одному муниципальному служащему объявлено замечание, еще четверо получили предупреждения", - уточнили в мэрии.

В итоге на заседании было решено принять эту информацию к сведению.

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Пятеро чиновников мэрии Нижнего Тагила сдали недостоверные декларации о доходах

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Теги: мэрия, чиновники, декларации, Нижний Тагил



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