28 Августа 2020
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Общество Челябинская область
историческое здание, здание бывшего дома Агрова-Кузнецова, Челябинск, (2017) | Фото:http://arhistrazh.livejournal.com/

Историческое здание в центре Челябинска снова выставили на продажу

В Челябинске снова продают объект культурного наследия "Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.

Напомним, здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. располагается по адресу улица Цвиллинга, 8, напротив ТРК "Куба". Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Здание дважды пытались продать. По итогам конкурсов были определены победители, но в дальнейшем они отказались от подписания договора купли-продажи.

Теперь здание снова выставили на продажу. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо подать заявку до 1 октября. Проведение итогов запланировано на 8 октября. Начальная цена продажи один рубль, победителем будет признан тот, кто предложит наиболее высокую цену.

Министерство подготовило условия приватизации нежилого здания. Так, новый собственник должен будет отреставрировать и восстановить здание до своего первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Работы необходимо завершить до 1 октября 2022 года.

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Историческое здание в центре Челябинска снова выставили на продажу

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Теги: дом Агрова-Кузнецова, Челябинск, памятник архитектуры, конкурс,



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