28 Августа 2020
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте снова откладывается

Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте вновь откладывается. Основанием для отмены результатов электронного аукциона стало предписание УФАС. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

С жалобой к антимонопольщикам обратилась компания "Аркса". Она также подавала заявку на участие. В числе претензий к аукционной документации называются требования к материально-техническим ресурсам подрядчика, а также то, что заказчик не в полном объеме разместил проектно-сметную документацию на электронном сервисе госзакупок.

Теперь сроки определения подрядчика перенесены с 30 июля на 28 августа.

Напомним, ранее УФАС уже отменяла итоги конкурса. Тогда с жалобой к антимонопольщикам обратилась "Восточно строительная компания", которая не была допущена на аукцион. В компании сочли отказ необоснованным. Ранее сообщалось, что победителем в аукционе стала корпорация из Санкт-Петербурга "Р-Индустрия".

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Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте снова откладывается

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Теги: ФАС, аукцион, реконструкция, РЖД, вокзал



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Ранее 05.07.2019 08:29 Мск ФАС аннулировала аукцион по реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте

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