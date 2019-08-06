Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте снова откладывается

Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте вновь откладывается. Основанием для отмены результатов электронного аукциона стало предписание УФАС. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

С жалобой к антимонопольщикам обратилась компания "Аркса". Она также подавала заявку на участие. В числе претензий к аукционной документации называются требования к материально-техническим ресурсам подрядчика, а также то, что заказчик не в полном объеме разместил проектно-сметную документацию на электронном сервисе госзакупок.

Теперь сроки определения подрядчика перенесены с 30 июля на 28 августа.

Напомним, ранее УФАС уже отменяла итоги конкурса. Тогда с жалобой к антимонопольщикам обратилась "Восточно строительная компания", которая не была допущена на аукцион. В компании сочли отказ необоснованным. Ранее сообщалось, что победителем в аукционе стала корпорация из Санкт-Петербурга "Р-Индустрия".