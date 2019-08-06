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Политика Центральный ФО В России Москва
памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

Власть давит на кандидатов-коммунистов, последние идут митинговать в ЦИК к Памфиловой

7 августа пройдет "встреча" избирателей и 45 кандидатов от КПРФ прямо под стенами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с требованием честных выборов в Мосгордуму. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе коммунистической партии.
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Формат "встречи" избирателей и кандидатов позволяет избежать формальностей при организации протестного мероприятия – уведомления, разрешения и т.д., между тем, что это будет именно протестное мероприятие, нет сомнений. Кандидаты на выборах в Мосгордуму от КПРФ намерены публично озвучить "Заявление сорока пяти" с требованиями организовать честные выборы и перестать не допускать "неудобных" для власти кандидатов до выборов по надуманным предлогам.

Обращение, кстати, во многом адресовано председателю ЦИК Элле Памфиловой, которая в последнее время не раз пыталась сгладить углы и погасить скандалы выборной кампании. Из последних её таких заявлений – слова о необходимости изменить процедуру сбора подписей, однако, Памфилова не сказала, как быть с кандидатами, которые подписи уже собрали, но по разным, зачастую, чисто формальным причинам, оказались так и не допущенными до выборов.

6 августа первый секретарь Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в очередной раз привлек внимание к ситуации вокруг снятия с выборов кандидата-коммуниста в округе №14. Речь об общественном деятеле Сергее Цукасове, которого сняли с выборов из-за поставленного прочерка в поданных документах. Рашкин в эфире "Эха Москвы" настаивал, что функционеры Мосгоризбиркома должны были по закону в течение 3-х дней предупредить кандидата о неправильно заполненном бланке и дать время на исправление.

"Но комиссия этого не сделала, а в суде они говорят: ну, мы просмотрели, так что снимайте кандидата", - с возмущением рассказывает Рашкин.

Организацию выборов в Московскую городскую думу Рашкин называет "шулерством" и считает, что московским властям подобные манипуляции с регистрацией кандидатов уже "вышли боком" из-за серии санкционированных и несанкционированных акций протеста в столице (цитируется по сайту КПРФ. – прим.).

На 17 августа коммунисты из КПРФ заявляют всероссийскую акцию протеста под лозунгом "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!".

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Власть давит на кандидатов-коммунистов, последние идут митинговать в ЦИК к Памфиловой

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Теги: Элла Памфилова, Валерий Рашкин, Сергей Цукасов, ЦИК, КПРФ, Московская гордума, кандидаты, снятие с выборов



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