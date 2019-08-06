В Нягани глава отдела бюро СМЭ пойдёт под суд за взяточничество

В Нягани бывшего заведующего городским отделом окружного "Бюро судебно-медицинской экспертизы" будут судить за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, руководитель с января 2015 по февраль 2018 гг. брал с родных усопших деньги за услуги, которые на самом деле были бесплатными. На этом он "заработал" 235 тыс. руб., а ещё 1 млн – якобы на том, что получал деньги от исполнителей госконтрактов за подписание актов выполненных работ по содержанию помещений отделения и прилегающей территории. Кроме того, бывшему главе вменяют, что он мешал работе местного бизнесмена. Дело ушло в суд.

Напомним, ранее "проштрафился" его коллега, заведующий отделом бюро в Урае. Ему вменяют получение в июле-декабре 2017 г. взятки в 77 тыс. руб.: он вымогал ее у предпринимателя за подписание ежемесячных документов о комплексном обслуживании инженерных сетей филиала. За отказ руководитель обещал мешать работе бизнесмена. Также по делу проходит заместитель главы окружного бюро. По версии следствия, она обеспечила заключение госконтракта на ремонт филиала бюро в Сургуте. Второй стороной договора стал бизнесмен, выступающий от имени ее мужа. Впоследствии ремонт полностью не сделали, однако деньги поступили за все работы. Бюджет региона пострадал на 1 млн руб. Позже против главы горотдела возбудили сначала второе дело, о сдаче в аренду помещения для оказания платных услуг родным умерших, а потом – третье и четвёртое.