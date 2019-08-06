В Нягани глава отдела бюро СМЭ пойдёт под суд за взяточничество

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Нягани глава отдела бюро СМЭ пойдёт под суд за взяточничество

В Нягани бывшего заведующего городским отделом окружного "Бюро судебно-медицинской экспертизы" будут судить за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, руководитель с января 2015 по февраль 2018 гг. брал с родных усопших деньги за услуги, которые на самом деле были бесплатными. На этом он "заработал" 235 тыс. руб., а ещё 1 млн – якобы на том, что получал деньги от исполнителей госконтрактов за подписание актов выполненных работ по содержанию помещений отделения и прилегающей территории. Кроме того, бывшему главе вменяют, что он мешал работе местного бизнесмена. Дело ушло в суд.

Напомним, ранее "проштрафился" его коллега, заведующий отделом бюро в Урае. Ему вменяют получение в июле-декабре 2017 г. взятки в 77 тыс. руб.: он вымогал ее у предпринимателя за подписание ежемесячных документов о комплексном обслуживании инженерных сетей филиала. За отказ руководитель обещал мешать работе бизнесмена. Также по делу проходит заместитель главы окружного бюро. По версии следствия, она обеспечила заключение госконтракта на ремонт филиала бюро в Сургуте. Второй стороной договора стал бизнесмен, выступающий от имени ее мужа. Впоследствии ремонт полностью не сделали, однако деньги поступили за все работы. Бюджет региона пострадал на 1 млн руб. Позже против главы горотдела возбудили сначала второе дело, о сдаче в аренду помещения для оказания платных услуг родным умерших, а потом – третье и четвёртое.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нягани глава отдела бюро СМЭ пойдёт под суд за взяточничество

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюро судебно-медицинской экспертизы, взятка, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.08.2019 13:35 Мск В Югре "уголовки" сотрудников бюро СМЭ пополнились новым эпизодом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2019 08:04 Мск В Урае взыскана в бюджет сумма взятки, полученной главой горотдела бюро СМЭ
Ранее 15.06.2018 14:40 Мск Утверждено обвинение по одному из четырех дел главы городского филиала югорского бюро СМЭ
Ранее 10.04.2018 15:32 Мск Против главы урайского отдела бюро судебно-медицинской экспертизы возбуждены еще два дела
Ранее 09.04.2018 10:30 Мск В Югре против главы отдела судебно-медицинской экспертизы возбуждено второе дело
Ранее 03.04.2018 07:58 Мск Замглавы югорского бюро судебно-медицинской экспертизы подозревается в краже миллиона из бюджета

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети