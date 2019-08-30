На Ямале китайских студентов и аспирантов научат адаптироваться к условиям Арктики

В Надыме открылась международная летняя школа "Адаптация человека на Севере и в Арктике" с участием студентов и преподавателей вузов Китая, представителей деловых кругов и СМИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В течение нескольких дней участников летней школы познакомят с медицинскими, социальными, климатогеографическими особенностями региона. Кроме того, они изучат возможности Ямало-Ненецкого автономного округа, как площадки для проведения совместных исследований, развития экологического туризма экологических и культурных связей.

В программу летней школы входят лекции и мастер-классы по медицине и экономике. О вкладе российской науки в изучение Арктики китайским студентам расскажет доцент Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Надежда Харлампьева. О влиянии таяния арктических ледников на экономику ученикам летней школы расскажет научный сотрудник Томского государственного университета Дмитрий Гуреев. Также с лекцией выступит главный редактор Гуандунского радио и телевидения Яцинь Чжан. Тема его лекции - "СМИ о новой арктической экономике".

Кроме того, в планах школы познакомить китайских студентов и аспирантов с полезными свойствами растительного и животного сырья Арктики, результатами исследований в области традиционного питания КМНС и его роли в адаптации человека к суровым климатическим условиям.

Также гостям покажут работу Научного центра изучения Арктики. Они посетят стойбище оленеводов, проведут полевые исследования в районе реки Ярудей. Работа летней школы продлится до 2 сентября. Сообщается также, что участники школы смогут побывать на праздновании Дня города Надыма.

Добавим, что организаторами международной летней школы являются: Научный центр изучения Арктики при участии департамента внешних связей округа, Санкт-Петербургского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета и администрации Надымского района. В школе участвуют 16 студентов старших курсов и аспирантов из Университета традиционной медицины (Гуанчжоу), Океанологического университета Китая (Циндао), Сельскохозяйственного университета (Циндао) и Бизнес-колледжа Восточного Китая при Гуандунском университете иностранных языков и международной торговли. На несколько дней их преподавателями станут ямальские учёные и их коллеги из вузов Китая, Санкт-Петербургского государственного университета, Томского государственного университета и Марсельского Университета (Франция).