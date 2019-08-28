19 Сентября 2020
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Дмитрий Коваленко, исполнительный директор аэропорта Курган (2019) | Фото: Накануне.RU

Директора курганского аэропорта судят за вырубки - он объясняет это борьбой с птицами

В курганском суде началось рассмотрение дела директора аэропорта Дмитрия Коваленко, передает корреспондент Накануне.RU. Уголовное дело в отношении исполнительного директора курганского аэропорта (входит в "Аэрофьюэлз Групп") возбуждено по статье "незаконная рубка лесных насаждений". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Следствие считает, что Коваленко, решив спилить насаждения, нанес ущерб на сумму более 2 млн руб. Сам Коваленко несогласен с предъявленным ему обвинением.

"Задача аэропорта - обеспечение безопасности полетов", - заявил Коваленко. Он отметил, что Росавиация назвала факторы столкновения воздушных судов с птицами и дикими животными. Один из главных факторов, которые это предотвращают, - это вырубка кустарников и деревьев.

"За 70 лет существования аэропорта никто никогда не спрашивал разрешения на вырубку деревьев. Также нужно удалять травяной покров на летном поле. Приобретены звуковые пушки для отпугивания птиц у нас, они используются. Расставлены пугала вдоль взлетной полосы. Но на первом месте - именно ликвидация кустарников и деревьев", - отметил он.

Коваленко рассказал, что в бытность его директором было три случая попадания птицы в борт самолета. Один раз птица попала в лобовое стекло, второй раз - был незначительный случай, а в третьем случае птица попала в лопатки вентилятора.

Из-за таких требований Росавиации курганский аэропорт и начал удалять деревья, отметил Коваленко. Он добавил, что на протяжении уже двух лет из-за расследования уголовного дела на территории аэропорта не проводится вырубка деревьев и кустарников.

"И теперь что делать? Это тупик", - сказал он.

Коваленко отметил, что по закону, если аэропорт не будет вырубать деревья и кустарники, воздушную гавань просто лишат лицензии и все полеты прекратятся.

Дмитрий Коваленко, исполнительный директор аэропорта Курган(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 15 августа стая птиц вывела из строя самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", который вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатели, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента пострадали 74 человека.

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Директора курганского аэропорта судят за вырубки - он объясняет это борьбой с птицами

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Теги: Дмитрий Коваленко, птица, аэропорт курган



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 15:45 Мск Курганский областной суд отменил приговор в отношении директора аэропорта Дмитрия Коваленко
Ранее 18.11.2019 09:35 Мск Директор курганского аэропорта подал апелляционную жалобу на свой приговор
Ранее 31.10.2019 11:00 Мск Директору курганского аэропорта вынесли приговор. Он объяснял нарушения борьбой с птицами
Ранее 15.10.2019 15:27 Мск Директору курганского аэропорта зачитают приговор в последний день октября

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Ранее 23.11.2018 15:34 Мск В отношении директора курганского аэропорта расследуется уголовное дело

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