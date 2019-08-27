18 Сентября 2020
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флюорография (2010) | Фото:novostivl.ru

Скорость приёма пациентов в Нытвенской больнице возрастёт в три раза

В Пермском крае объявлен аукцион на закупку нового медицинского оборудования для Нытвенской районной больницы, к которой прикреплено более 41 тыс. пациентов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора региона, планируется приобрести два цифровых флюорографа и паровой стерилизатор. Общая цена контрактов – 16 млн руб. Медицинское оборудование будет поставлено до 30 ноября.

Как ожидается, покупка новых флюорографов позволит увеличить пропускную способность флюорографического кабинета до 60 снимков в час. В настоящее время этот показатель составляет 20 снимков за 60 минут.

Новое медоборудование будет закуплено по проекту импортозамещения. По словам специалистов, техника отечественного производителя не только дешевле в обслуживании в сравнении с зарубежными аналогами, но и гораздо проще в использовании.

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Скорость приёма пациентов в Нытвенской больнице возрастёт в три раза

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Теги: медицина, поликлиника



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