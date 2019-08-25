На Комсомольском проспекте Перми высаживают новые деревья и кустарники

На Комсомольском проспекте в Перми начались работы по высадке новых деревьев и кустарников: Компрос украсит новая изгородь из кизильника, а старые деревья будут заменены на липы-крупномеры.

Работы проводятся на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской, сообщили Накануне.RU в мэрии Перми. Живой изгороди на бульварной части Комсомольского проспекта более 45 лет. Сейчас на участке бульвара от ул. Екатерининской до ул. Ленина начаты работы по демонтажу живой изгороди. Важно, что кизильник продолжит расти, но в других местах города.

"Мы видим переросший кизильник, который в процессе своего роста вышел за пределы уровня грунта, поэтому процедура омолаживающей обрезки невозможна. Кроме того, это портит эстетический вид проспекта. Именно поэтому было принято решение заменить старовозрастные растения на молодые", - отмечает кандидат биологических наук Владимир Василенко.

В целом по Комсомольскому проспекту – от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко – будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего. Растение неприхотливо в уходе и подходит для городского озеленения, не требовательно к почвенным условиям, газоустойчиво. Это важно, поскольку рядом находится проезжая часть.

На бульваре также убираются отдельные деревья – липы, состояние которых вызывает опасения у благоустроителей. Вместо них высадят крупномеры липы мелколистной – деревья высотой не менее 3,5 м.

Добавим, в Перми проводится осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья и кустарники по всему городу. Масштабные рассадки ведутся на территории набережной, эспланады, Комсомольском проспекте и в других местах отдыха жителей. Этой осенью в городских парках, скверах и вдоль дорог планируется высадить более двух тысяч молодых деревьев и более 12,5 тысяч кустарников.

Высадка деревьев и кустарников в Перми продолжится и весной.