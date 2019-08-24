В Верхней Пышме разыскивают пропавшего таксиста

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Валерий Васюнин (2019) | Фото:Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Пышме разыскивают пропавшего таксиста

В Верхней Пышме 22 августа пропал мужчина. В 19 часов он вышел из дома на Успенском проспекте и не вернулся до настоящего времени.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, о б исчезновении 50-летнего Валерия В. стало известно 24 августа из заявления, которое в полиции написала его супруга.

"Возможно, разыскиваемый уехал на белом автомобиле "Toyota Probox",  гос. номер Е726УА/54. Вечером в четверг он должен был выйти на работу в качестве таксиста на своей машине. После того, как в установленное время он не приступил к исполнению своих служебных обязанностей, по месту жительства позвонили его коллеги. Из особых примет у пропавшего имеется татуировка в виде головы тигра на левом плече", - отметил полковник Горелых.

Ð’Ð°Ð»ÐµÑ€Ð¸Ð¹ Ð’Ð°ÑÑŽÐ½Ð¸Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ð° Ð“Ð£ ÐœÐ’Ð” Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¡Ð²ÐµÑ€Ð´Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸

Приметы пропавшего: разыскиваемый мужчина худощавого телосложения,  ростом 174 см. В момент выхода из дома был одет в футболку красного цвета, темно-серые джинсы и  черно-белые кроссовки. При себе имел сотовый телефон.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Валерия Васюнина либо его автомашины, просят незамедлительно обращаться в МО МВД России "Верхнепышминский" по телефонам: (834368) 5-36-92  и  "02" или  по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Верхней Пышме разыскивают пропавшего таксиста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: верхняя пышма, розыск, таксист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети