В Верхней Пышме разыскивают пропавшего таксиста

В Верхней Пышме 22 августа пропал мужчина. В 19 часов он вышел из дома на Успенском проспекте и не вернулся до настоящего времени.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, о б исчезновении 50-летнего Валерия В. стало известно 24 августа из заявления, которое в полиции написала его супруга.

"Возможно, разыскиваемый уехал на белом автомобиле "Toyota Probox", гос. номер Е726УА/54. Вечером в четверг он должен был выйти на работу в качестве таксиста на своей машине. После того, как в установленное время он не приступил к исполнению своих служебных обязанностей, по месту жительства позвонили его коллеги. Из особых примет у пропавшего имеется татуировка в виде головы тигра на левом плече", - отметил полковник Горелых.

Приметы пропавшего: разыскиваемый мужчина худощавого телосложения, ростом 174 см. В момент выхода из дома был одет в футболку красного цвета, темно-серые джинсы и черно-белые кроссовки. При себе имел сотовый телефон.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Валерия Васюнина либо его автомашины, просят незамедлительно обращаться в МО МВД России "Верхнепышминский" по телефонам: (834368) 5-36-92 и "02" или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.