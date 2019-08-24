15 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
обрушение парапетной плиты, Челябинск, (2019) | Фото: http://edds74.ru

В Мегионе обрушилась часть конструкции пятиэтажки – пострадавших нет

В Мегионе (ХМАО) обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. По данным администрации города, во время капитального ремонта обрушился парапет, в результате чего пострадали припаркованные рядом автомобиль и мотоцикл. Жертв и пострадавших среди жителей дома нет, хотя спасатели эвакуировали 70 человек, которым было предложено отправиться в пункт временного размещения. После осмотра МЧС жильцы вернулись дом, в ведомстве считают, что угрозы дальнейшего обрушения нет, передает ТАСС.
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В Мегионе обрушилась часть конструкции пятиэтажки – пострадавших нет

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Теги: мегион, пятиэтажка, эвакуация, обрушение



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