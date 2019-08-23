Джонсон положил ногу на стол перед Макроном во время их встречи

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Борис Джонсон, (2016) | Фото:

Джонсон положил ногу на стол перед Макроном во время их встречи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Елисейском дворце.

Поступок главы британского правительства раскритиковали пользователи социальных сетей. Так, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и стыдным". "Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", — написала она на своей странице в Twitter.

А редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил Джонсона в привычке сидеть с широко раздвинутыми ногами. Другие пользователи Сети также пришли к выводу, что у политика отсутствуют хорошие манеры, сообщает Lenta.ru.

(2019)|Фото: Reuters

Тем временем, в Сети обсуждают 31-летнюю сожительницу нового премьер-министра Великобритании. В стране не принято говорить "первая леди" – первой леди королевства всегда будет его королева. К тому же, избранница нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не является его супругой – пара сожительствует.

Тем не менее, внимание к 31-летней карьеристке Кэрри Саймондс приковано: девушка очень амбициозна, сама занимается политикой, изменила имидж бойфренда и, поговаривают, именно она стоит за его нынешним избранием главой кабинета министров. В общем, шея, которая будет вертеть головой британского правительства в ближайшее время.

К Кэрри Борис ушел от жены, с которой прожил четверть века. О свадьбе, судя по всему, пока речь не идет, но Саймондс точно будет появляться в резиденции премьера.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Джонсон положил ногу на стол перед Макроном во время их встречи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Борис Джонсон, Эммануэль Макрон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети