Джонсон положил ногу на стол перед Макроном во время их встречи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Елисейском дворце.

Поступок главы британского правительства раскритиковали пользователи социальных сетей. Так, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и стыдным". "Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", — написала она на своей странице в Twitter.

А редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил Джонсона в привычке сидеть с широко раздвинутыми ногами. Другие пользователи Сети также пришли к выводу, что у политика отсутствуют хорошие манеры, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, в Сети обсуждают 31-летнюю сожительницу нового премьер-министра Великобритании. В стране не принято говорить "первая леди" – первой леди королевства всегда будет его королева. К тому же, избранница нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не является его супругой – пара сожительствует.

Тем не менее, внимание к 31-летней карьеристке Кэрри Саймондс приковано: девушка очень амбициозна, сама занимается политикой, изменила имидж бойфренда и, поговаривают, именно она стоит за его нынешним избранием главой кабинета министров. В общем, шея, которая будет вертеть головой британского правительства в ближайшее время.

К Кэрри Борис ушел от жены, с которой прожил четверть века. О свадьбе, судя по всему, пока речь не идет, но Саймондс точно будет появляться в резиденции премьера.